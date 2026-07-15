В пригородных районах Новосибирской области улучшили качество медпомощи

Качество медпомощи выросло благодаря сочетанию ФАПов и амбулаторий. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области качество медицинской помощи в пригородных районах улучшилось благодаря сочетанию разных форматов учреждений. ФАПы и врачебные амбулатории делают здравоохранение доступнее и оперативнее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На совещании в селе Верх-Тула губернатор Андрей Травников подчеркнул, что пригородные территории требуют отдельного подхода. В сельских районах строят ФАПы, но там, где население выше, этого недостаточно.

— В отношении пригородных территорий, при высокой концентрации населения, ФАПов недостаточно, и потому было решено дополнительно к ФАПам развивать такой формат, как амбулатории. Это не только Новосибирский район, это касается и Искитимского, Черепановского, Мошковского районов. Где-то мы даже «замахнулись» на большие поликлиники, такие, как в Криводановке и Краснообске. С 2022 года мы используем этот комбинированный формат, — отметил Андрей Травников.

Правильная основа для вариативности форматов была заложена пять лет назад. Сегодня виден положительный результат.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов напомнил, что амбулатория в Верх-Туле — лишь один из примеров. Всего в Новосибирском районе построено 28 объектов здравоохранения: 14 ФАПов, 9 амбулаторий, 3 поликлиники и 2 больницы.

При дальнейшем росте населения амбулатория в Верх-Туле может быть переведена в формат поликлиники.

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