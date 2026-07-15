Под Новосибирском неделю ищут пенсионера, пропавшего у кладбища

Местные сообщают, что мужчина никогда не ездил в ту сторону, где нашла его автомобиль. Фото: ПО "Лиза Алерт" Новосибирской области.

В Кыштовском районе Новосибирской области уже седьмые сутки продолжаются поиски 77-летнего Николая Речкина. Пенсионер уехал на автомобиле и исчез, а его машину нашли совсем не там, куда он собирался. В поисках задействованы вертолет, полиция, спасатели и добровольцы «ЛизыАлерт».

— Поиск продолжается, — сообщили КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

8 июля Николай Речкин, житель села Большеречье, уехал на фиолетовом автомобиле ВАЗ-2107 и не вернулся. Как рассказали в администрации Большереченского сельсовета, перед исчезновением пенсионер собирался поехать к сыну на покос. Но в пути что-то пошло не так.

— Но машину нашли вообще возле заброшенной деревни, километрах в четырех от села Большеречье, за кладбищем. Это вообще в другой стороне, совсем не там, где находится покос. Как машина там оказалась — загадка. И кто туда ее пригнал — неизвестно, — рассказали в администрации.

Именно от этого места и начали поиски. К операции подключили вертолет из Омска, сотрудников МЧС, добровольцев отряда «ЛизаАлерт» и местных жителей. Территорию обследовали на многие километры.

При этом жители уверяют, что раньше мужчина в сторону заброшенной деревни никогда не ездил. Та деревня заброшена еще с 1990-х годов — ее уже нет. Туда почти никто не ездит, кроме как на кладбище. Автомобиль обнаружили случайно местные жители, которые отправились на рыбалку.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО

Рост Николая — 157 сантиметров, он плотного телосложения, с седыми волосами и зелеными глазами.

В день исчезновения на нем были голубая футболка, черные штаны, резиновые сандалии и зелено-коричневая камуфляжная кепка.

Если вам что-то известно, сообщите информацию по телефону горячей линии ПО «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX