Новосибирские слаломистки привезли полный комплект медалей с первенства России

В соревнованиях участвовали 388 спортсменов из 17 регионов. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новосибирские спортсменки Центра высшего спортивного мастерства Анастасия Попова и Полина Якуба привезли с первенства России по гребному слалому полный комплект наград. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Соревнования среди юниоров до 19 лет прошли в Московской области, в них участвовали 388 спортсменов из 17 регионов. В дисциплине С-1 (слалом) Анастасия Попова стала победительницей, показав лучшее время. Бронзу завоевала Полина Якуба. В командной гонке 3хС1 новосибирские спортсменки взяли серебро.

В мэрии города поздравили спортсменок и их тренера Светлану Третьякову.

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