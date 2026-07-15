Новую школу откроют в Татарске под Новосибирском в 2026 году

В этом году на строительство объектов направили 2,3 млрд рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Новосибирской области строят 12 объектов образования на 9,1 тысячи мест. В прошлом году уже ввели три школы на 1295 мест и два детских сада. Министр образования Мария Жафярова рассказала об этом на пресс-конференции 15 июля.

Школа № 222 в Заельцовском районе приняла детей с 1 сентября, а обновленный экономический лицей и Репьевская школа открылись во второй половине учебного года. Детские сады начали работать в Чанах и Марусино.

В этом году на строительство объектов направили 2,3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд – из областного бюджета. В рамках нацпроекта возводят корпус лицея № 113 и школу № 189. Также строят шесть школ на улицах Шевелева, Пролетарской, Спортивной, Снежиной, Большой и Сотникова.

По региональной программе планируют ввести еще четыре школы на 1880 мест. Они появятся в Кудряшовском, Чикской школе № 7, Лукошино и Татарске.

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