В Новосибирской области строят 12 школ и детских садов на 9 тысяч мест

В 2026 году на образование в регионе направят 2,3 миллиарда рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в 2026 году строятся 12 объектов образования на 9 130 мест. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, большая часть — из областного бюджета.

Об этом на пресс-конференции рассказала министр образования Мария Жафярова.

— Мы продолжаем строительство новых объектов образования и реконструкцию существующих зданий, что позволяет увеличить количество учебных мест для наших школьников, — отметила Мария Жафярова.

В 2025 году уже ввели три объекта на 1 295 мест: школу № 222 в Заельцовском районе, обновленный Новосибирский экономический лицей и Репьевскую школу в Тогучинском районе. Также открылись два детских сада.

В 2026 году строительство продолжается. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» возводят корпус лицея № 113 на 650 мест и школу № 189 на 825 мест.

Шесть школ строят по госпрограмме «Развитие образования» на 5 775 мест. Еще четыре школы — по региональной госпрограмме на 1 880 мест. Среди них школа в Кудряшовском на 550 мест, Чикская школа № 7 на 680 мест, школа в Лукошино на 100 мест и в Татарске на 550 мест.

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