В Новосибирской области скончался директор Венгеровского лесхоза Евгений Шлейкин

Вчера, 14 июля, на 59-м году жизни скоропостижно скончался директор Венгеровского лесхоза Евгений Николаевич Шлейкин, сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области.
Евгений Николаевич родился в Комсомольске-на-Амуре. В 1990 году окончил Тогучинский лесхоз-техникум, но работать в отрасли начал еще раньше – в 1989 году пришел в Туруновское лесничество Венгеровского лесхоза простым лесником.
С октября 2023 года он стал возглавлять районный лесхоз. Общий стаж работы составил 36 лет, из которых 30 лет он посвятил лесному хозяйству. В минприроды региона подчеркнули, что на участке Евгения Николаевича всегда своевременно выполнялись все лесохозяйственные задания, лесные пожары оперативно выявлялись и ликвидировались.
За многолетний добросовестный труд он отмечен ведомственными наградами. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выразило соболезнования родным и близким.
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