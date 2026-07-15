В Новосибирске 10-летний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к трубе

Ребенок гулял у дома на улице Станичной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Дзержинском районе 10-летний мальчик погиб от удара электрическим током. Он прикоснулся к водосточной трубе, которая оказалась под напряжением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Трагедия случилась вечером 13 июля 2026 года. Ребенок гулял у домовладения на улице Станичной. Он дотронулся до водосточной трубы и получил смертельный удар током.

Мальчик скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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