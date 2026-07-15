В Новосибирске против мужчины возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: скриншот из видео УФСБ России по Новосибирской области.

46-летнего новосибирца будут судить в рамках уголовного дела по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет». Противоправную деятельность пресекло УФСБ России по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за экстремистские материалы, разместил в социальных сетях комментарий в поддержку террористической деятельности против российских граждан. Также он поддерживал связь с одним из руководителей запрещенной в России террористической организации.

Сибиряк полностью признал вину и сотрудничает со следствием, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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