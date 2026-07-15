В Новосибирске пенсионер получил четыре года колонии за серию поджогов

Общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 71-летнему местному жителю, признанному виновным в серии поджогов и порче чужого имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что с октября 2024 года по август 2025 года пенсионер совершил семь преступлений. Он прокалывал шины автомобилей, а также поджигал жилой дом в ДНТ «Боровская радуга», автомобиль ГАЗ, летнюю кухню, входные двери квартир и придверные коврики в Кировском и Заельцовском районах.

По данным прокуратуры, общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также были полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Пенсионера признали виновным по семи эпизодам умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.

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