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НовостиПроисшествия15 июля 2026 8:10

В Новосибирске пенсионер получил четыре года колонии за серию поджогов

Общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
Общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей

Общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей

Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 71-летнему местному жителю, признанному виновным в серии поджогов и порче чужого имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что с октября 2024 года по август 2025 года пенсионер совершил семь преступлений. Он прокалывал шины автомобилей, а также поджигал жилой дом в ДНТ «Боровская радуга», автомобиль ГАЗ, летнюю кухню, входные двери квартир и придверные коврики в Кировском и Заельцовском районах.

По данным прокуратуры, общий ущерб от его действий превысил четыре млн рублей.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также были полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Пенсионера признали виновным по семи эпизодам умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.

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