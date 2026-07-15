Суд отказался обязать демонтировать спортплощадку под Новосибирском

Жители поселка Садовый требовали снести объект, построенный рядом с жилым домом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд отказал в удовлетворении иска жителей поселка Садовый, которые требовали признать спортивную площадку незаконной и обязать администрацию демонтировать ее. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спортивную площадку построили в 2022 году. Владельцы соседнего дома заявили, что ее расположение рядом с их участком нарушает их права, создает неудобства и представляет угрозу для жизни и здоровья.

Во время рассмотрения дела была проведена строительно-техническая экспертиза. Специалисты установили, что площадка действительно не соответствует градостроительным требованиям по расстоянию до окон жилых домов. При этом эксперты пришли к выводу, что выявленные нарушения можно устранить без сноса объекта. Также они отметили, что площадка соответствует условиям муниципального контракта.

Суд учел, что спортивная площадка является объектом социальной инфраструктуры и используется детьми и жителями поселка для занятий спортом. По мнению суда, ее демонтаж лишил бы населенный пункт важного общественного пространства.

Суд пришел к выводу, что истцы не доказали нарушение своих прав, а требование о демонтаже площадки является несоразмерным.

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