В Новокузнецке мужчину направили на лечение после нападения в кафе

В Новокузнецке психически больного осудили за нападение с ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке завершилось судебное разбирательство по делу о нападении в кафе. Инцидент произошел еще 2 сентября прошлого года. Об этом пишет VSE42.RU.

Мужчина с ножом в руках атаковал посетителей заведения. Два человека успели среагировать на угрозу: они выбежали на улицу, закрыли дверь изнутри и позвали на помощь. Однако спастись не удалось сотруднице кафе. Нападавший нанес женщине как минимум два удара ножом в область груди. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Кемеровский областной суд рассмотрел материалы дела и установил, что мужчина страдает психическим расстройством. Учитывая состояние здоровья подсудимого, судья не стал отправлять его в тюрьму. Вместо этого суд назначил мужчине принудительное лечение. Теперь он будет находиться в специализированном стационаре под интенсивным наблюдением медиков.

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