В Свердловской области три человека погибли в погребе

Следователи возбудили уголовное дело после гибели семьи в погребе в Свердловской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области произошла трагедия. 11 июля в погребе частного дома обнаружили тела мужчины, его жены и взрослой дочери. Все они задохнулись от скопления вредных газов. Об этом пишет 360.ru.

События развивались быстро. Сначала в подпол спустилась дочь, чтобы убрать заготовки. Следом за ней пошла мать. Когда отец понял, что с близкими что-то не так, он тоже спустился вниз. По данным полиции, мужчина пытался вытащить жену и дочь к выходу, но сам потерял сознание и упал рядом. Специалисты газовой службы подтвердили, что в погребе была опасная концентрация вредных веществ.

Специалисты связывают это с особенностями местности. Буланаш находится в заболоченной зоне, где много грунтовых вод. Из-за затяжных дождей вода начала выдавливать из почвы газовую смесь, которая скопилась в подвале.

Следственный комитет Свердловской области уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас эксперты проводят необходимые исследования, чтобы установить все детали случившегося.

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