В Татарском районе ремонтируют 5 км дороги между двумя селами

Работы на трассе Казаткуль — Константиновка планируют завершить в сентябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарском районе Новосибирской области по нацпроекту ремонтируют участок дороги между селами Казаткуль и Константиновка. В нормативное состояние приведут 5 километров трассы. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Работы ведутся на автомобильной дороге межмуниципального значения «19 км а/д К-01 — Николаевка». Общая протяженность трассы составляет почти 34 километра.

Ремонт затронет два смежных участка — с 4,5 по 6,5 км и с 6,5 по 9,5 км. Подрядчиком выступает ООО «Новосибирскагропромдорстрой».

Специалистам предстоит восстановить земляное полотно, исправить профиль дороги и уложить новое щебеночно-песчаное покрытие. Также на обновленном участке установят дорожные знаки и сигнальные столбики.

Завершить ремонт дороги между селами Казаткуль и Константиновка планируют до 10 сентября 2026 года.

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