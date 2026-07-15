В Новосибирске задержали мужчину за домогательства к врачу

В поликлинике Новосибирска задержали пациента за приставания к медику. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В одной из городских поликлиник Новосибирска задержали 56-летнего мужчину. Его подозревают в домогательствах к 22-летней женщине-врачу. Об этом сообщили в АБ ГВАРДИЯ.

Проблемы начались еще в конце июня. Пациент ежедневно приходил на осмотр к терапевту с жалобами на давление. Во время приема он пытался трогать врача за талию и ягодицы, отпускал непристойные шутки и предлагал вступить в интимную связь. Долгое время медику удавалось самостоятельно останавливать такие действия, но вчера ситуация обострилась.

Утром 14 июля мужчина начал грубо оскорблять охранника, который пришел на помощь врачу. В этот момент сработала тревожная кнопка. На сигнал тревоги прибыла группа быстрого реагирования. Бойцы ГБР задержали нарушителя на месте.

При задержании мужчина заявил, что живет один и скучает по женскому вниманию. Сотрудники службы передали задержанного в отдел полиции № 8 для дальнейшего разбирательства.

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