На улице Доватора в Новосибирске заменят проложенные 38 лет назад теплосети

Трубопровод на улице Доватора был проложен 38 лет назад. Фото: СГК-Новосибирск.

В Новосибирске на улице Доватора заменят старые трубопроводы, проложенные в 1988 году. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Новые трубы диаметром 1000 мм протяженностью 564 метра в однотрубном исчислении обеспечат теплоснабжение 706 жилых домов, 58 образовательных и 20 лечебных учреждений, а также 469 прочих объектов.

Всего от теплосети зависят более 115 тысяч жителей Дзержинского района. Подрядчик уже демонтирует старые конструкции и трубопровод, привозит новые трубы на участок и готовится к монтажу. Всего в этом году в Новосибирске проложат 61 км новых теплосетей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX