С новосибирской транспортной компании взыскали более 500 тысяч рублей

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Судебные приставы взыскали с транспортно-логистической компании 504 тысячи рублей. Причиной списания средств стала несвоевременная оплата административного штрафа. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Ранее сотрудник этой организации нарушил правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. За это нарушение компании назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Однако организация не оплатила долг добровольно, поэтому документ передали судебным приставам.
Пристав арестовала счета компании и списала деньги. Поскольку срок для добровольной оплаты уже прошел, с перевозчика удержали еще и исполнительский сбор. Теперь исполнительное производство завершено, так как компания фактически погасила все требования.
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