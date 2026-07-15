С новосибирской транспортной компании взыскали более 500 тысяч рублей

Приставы взыскали 504 тысячи рублей с транспортной компании в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы взыскали с транспортно-логистической компании 504 тысячи рублей. Причиной списания средств стала несвоевременная оплата административного штрафа. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее сотрудник этой организации нарушил правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. За это нарушение компании назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Однако организация не оплатила долг добровольно, поэтому документ передали судебным приставам.

Пристав арестовала счета компании и списала деньги. Поскольку срок для добровольной оплаты уже прошел, с перевозчика удержали еще и исполнительский сбор. Теперь исполнительное производство завершено, так как компания фактически погасила все требования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX