Жительница Новосибирска проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Жительница Новосибирска Анастасия Дик за шесть сезонов проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров. Сибирячка увлеклась двухколесным транспортом 11 лет назад, а сейчас совершает на своем байке Honda Africa Twin масштабные одиночные поездки. Об этом пишет «Горсайт».
За годы путешествий жительница Новосибирска трижды посетила Монголию, дважды побывала в Казахстане и Киргизии, а также доехала до Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Турции. По России ее маршруты пролегли от Новосибирска до Владивостока, Мурманска, Алтая и перевала Дятлова.
Анастасия тщательно готовит технику к каждой поездке и берет с собой палатку, спальник и инструменты.
- Самое важное – качественно обслужить мотоцикл перед дальней дорогой, - отметила путешественница.
Сейчас сибирячка находится в Турции, а в конце лета планирует вернуться домой. В будущем она мечтает отправиться в Латинскую Америку.
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