Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+22°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 6:27

Жительница Новосибирска проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров

Анастасия Дик за шесть сезонов путешествий посетила более десяти стран
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Сибирячка за шесть сезонов объехала на мотоцикле несколько стран Азии и Европы.

Сибирячка за шесть сезонов объехала на мотоцикле несколько стран Азии и Европы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска Анастасия Дик за шесть сезонов проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров. Сибирячка увлеклась двухколесным транспортом 11 лет назад, а сейчас совершает на своем байке Honda Africa Twin масштабные одиночные поездки. Об этом пишет «Горсайт».

За годы путешествий жительница Новосибирска трижды посетила Монголию, дважды побывала в Казахстане и Киргизии, а также доехала до Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Турции. По России ее маршруты пролегли от Новосибирска до Владивостока, Мурманска, Алтая и перевала Дятлова.

Анастасия тщательно готовит технику к каждой поездке и берет с собой палатку, спальник и инструменты.

- Самое важное – качественно обслужить мотоцикл перед дальней дорогой, - отметила путешественница.

Сейчас сибирячка находится в Турции, а в конце лета планирует вернуться домой. В будущем она мечтает отправиться в Латинскую Америку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX