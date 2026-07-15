Жительница Новосибирска проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров

Сибирячка за шесть сезонов объехала на мотоцикле несколько стран Азии и Европы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска Анастасия Дик за шесть сезонов проехала на мотоцикле более 112 тысяч километров. Сибирячка увлеклась двухколесным транспортом 11 лет назад, а сейчас совершает на своем байке Honda Africa Twin масштабные одиночные поездки. Об этом пишет «Горсайт».

За годы путешествий жительница Новосибирска трижды посетила Монголию, дважды побывала в Казахстане и Киргизии, а также доехала до Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Турции. По России ее маршруты пролегли от Новосибирска до Владивостока, Мурманска, Алтая и перевала Дятлова.

Анастасия тщательно готовит технику к каждой поездке и берет с собой палатку, спальник и инструменты.

- Самое важное – качественно обслужить мотоцикл перед дальней дорогой, - отметила путешественница.

Сейчас сибирячка находится в Турции, а в конце лета планирует вернуться домой. В будущем она мечтает отправиться в Латинскую Америку.

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