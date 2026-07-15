В Новосибирскую область с начала года приехали более 136 тысяч иностранцев

По сравнению с прошлым годом прирост составил 10 тысяч человек. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирской области на миграционный учет поставлены более 136 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на данные замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Новосибирской области Людмилы Фоменко на пресс-конференции ТАСС.

По сравнению с прошлым годом прирост составил 10 тысяч человек. Основная цель пребывания – трудовая деятельность (60–65%). Однако значительный рост в этом году обеспечил именно туризм, отметила Фоменко. В регион приезжают как из визовых стран, так и из безвизовых.

Таким образом, Новосибирская область остается привлекательной не только для работы и учебы, но и для туристических поездок.

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