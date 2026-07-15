Выпускник НГУ ускорил работу мировой системы хранения данных в четыре раза

Разработку новосибирца уже включили в официальные версии программного обеспечения с открытым исходным кодом Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Марк Бухнер усовершенствовал программное обеспечение Apache Hudi, которое используют крупные компании по всему миру для работы с огромными объемами данных. Благодаря его разработке скорость записи информации выросла в 2–4 раза. Об этом сообщили в НГУ.

Во время работы над магистерской диссертацией Марк Бухнер модернизировал платформу Apache Hudi — систему для хранения и обработки больших объемов данных. Она применяется компаниями, которые в режиме реального времени получают информацию с миллионов устройств, включая автомобили, промышленное оборудование и "умную" бытовую технику.

По словам разработчика, главной задачей было ускорить запись терабайтов данных в распределенные базы. В зависимости от режима работы производительность удалось увеличить в два-четыре раза.

Предложенные новосибирцем изменения прошли проверку международного сообщества разработчиков и были включены в официальные версии программного обеспечения. Теперь компании, обновляющие систему, автоматически получают прирост производительности.

Сейчас Apache Hudi активно используют зарубежные компании, в том числе на азиатском рынке. По словам Марка Бухнера, информации о применении этой платформы российскими организациями у него нет.

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