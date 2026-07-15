Жителя Новосибирской области будут судить за кражу бутылки вина

По версии следствия, мужчина похитил алкоголь стоимостью 800 рублей из магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перед судом предстанет 38-летний житель Чистоозерного района, обвиняемый в повторном мелком хищении. По версии следствия, он украл бутылку вина из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным дознания, 5 апреля 2026 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, пришел в магазин. Он взял с витрины бутылку красного вина стоимостью 800 рублей, спрятал ее в рюкзак и вышел, не оплатив товар.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье о мелком хищении, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Прокурор Чистоозерного района утвердил обвинительный акт. Уголовное дело направлено в Купинский районный суд для рассмотрения по существу.

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