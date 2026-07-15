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НовостиПроисшествия15 июля 2026 5:50

Жителя Новосибирской области будут судить за кражу бутылки вина

По версии следствия, мужчина похитил алкоголь стоимостью 800 рублей из магазина
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, мужчина похитил алкоголь стоимостью 800 рублей из магазина

По версии следствия, мужчина похитил алкоголь стоимостью 800 рублей из магазина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перед судом предстанет 38-летний житель Чистоозерного района, обвиняемый в повторном мелком хищении. По версии следствия, он украл бутылку вина из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным дознания, 5 апреля 2026 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, пришел в магазин. Он взял с витрины бутылку красного вина стоимостью 800 рублей, спрятал ее в рюкзак и вышел, не оплатив товар.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье о мелком хищении, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Прокурор Чистоозерного района утвердил обвинительный акт. Уголовное дело направлено в Купинский районный суд для рассмотрения по существу.

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