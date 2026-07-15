В Новосибирске ищут пропавшую 54-летнюю женщину с русыми волосами

О местонахождении жительницы Первомайского района неизвестно с 3 июля. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Новосибирске объявили поиски 54-летней Наталии Владимировны Антоновой. Жительница Первомайского района пропала 3 июля 2026 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Наталии Антоновой, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX