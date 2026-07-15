В Сузунском районе зафиксировали 11 нарушений миграционного законодательства

Полиция Сузунского района выявила 34 нарушения в ходе акции «Участок». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сузунском районе полицейские провели профилактическую акцию «Участок». В ходе проверки сотрудники ОМВД сосредоточились на миграционном законодательстве и правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские проверили документы у иностранных граждан. В этой сфере нашли 11 нарушений. Один человек будет выдворен из России за незаконную работу, а по десяти другим фактам составили протоколы за нарушение иммиграционных правил.

Также инспекторы проверили водителей. Всего зафиксировали 23 нарушения. Среди них были случаи управления машиной без прав и отсутствие обязательной страховки. Два автомобиля отправили на специальную стоянку.

Кроме того, сотрудники провели беседы с жителями о правилах поведения в обществе. Полицейские напомнили гражданам о киберпреступности и вручили им памятки, как не стать жертвой мошенников в интернете. Подобные рейды в районе планируют продолжать.

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