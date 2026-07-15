Новосибирца осудят за мошенничество на 31 млн рублей при строительстве домов

Житель Новосибирска обвиняется в хищении 31 млн рублей при строительстве домов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершили расследование дела о строительном мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в хищении денег и легализации полученных средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи установили, что с декабря 2022 года по август 2025 года мужчина заключил 75 договоров на строительство частных домов. Он брал деньги у жителей города, но не строил жилье. Вместо этого он лишь создавал видимость работы на объектах. В итоге мошенник присвоил более 31 миллиона рублей. Полученные деньги он тратил на покупку недвижимости и автомобилей.

Чтобы вернуть пострадавшим их сбережения, правоохранители наложили арест на имущество обвиняемого. Сумма арестованного имущества составляет 80 миллионов рублей. Теперь уголовное дело направят в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения.

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