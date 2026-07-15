В 2026 году в Новосибирской области ожидается рост банкротств среди застройщиков

Риск приобрести квартиру в долгострое в Новосибирске за последний год вырос вдвое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году число застройщиков в Новосибирской области, оказавшихся на грани банкротства, может увеличиться минимум вдвое. Такой прогноз дает в своем канале в МАКС независимый аналитик Сергей Николаев.

Так, по данным сервиса «Контур.Фокус», за последний год в стране стало вдвое больше юрлиц в строительной отрасли, признанных банкротами. В Новосибирской области финансовые проблемы уже испытывают 14,5% девелоперов. Как минимум половина из них, по оценке эксперта, не сможет избежать банкротства.

Ситуацию усугубил ряд факторов: отмена моратория на штрафы за срыв сроков, изменение условий семейной ипотеки, увеличение минимальных требований к участкам под КРТ и предстоящее регулирование продаж в рассрочку. Все это привело к падению продаж новостроек и росту кредитной нагрузки на компании.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также отмечал, что запас прочности у застройщиков практически исчерпан. По словам аналитика Сергея Николаева, это приведет к заморозке строек и сдвигу сроков сдачи объектов на 1-3 года. Риск приобрести квартиру в долгострое в Новосибирске, по его оценке, за последний год вырос вдвое.

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