В Новосибирский зоопарк из Челябинска отправили трех молодых животных

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило организовали переезд из Челябинского зоопарка трех молодых животных. В столицу Сибири отправились самка северного оленя по имени Лапландия, самец пятнистого оленя Маффин и самец рыжего кенгуру Максимус. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского зоопарка.
Специалисты разрешили переезд, так как возраст животных стал подходящим для смены места обитания. Несмотря на то что расставание с подопечными всегда вызывает у сотрудников грусть, они уверены в успехе транспортировки. Животные едут к новым профессиональным коллегам, которые обеспечат им правильный уход на новом месте.
- Легкого пути, крошки-картошки! Пусть на новом месте у вас все сложится наилучшим образом. Держим кулачки, - написали в Челябинском зоопарке.
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