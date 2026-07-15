Водоснабжение в микрорайонах левого берега Новосибирска восстановят к полудню

Полное восстановление подачи воды на левом берегу ожидают к 14 часам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершили ремонт канализационного коллектора, на котором накануне произошла авария. Из-за этого на левом берегу города у жителей пропала вода. Сейчас специалисты МУП «Горводоканал» начали постепенно заполнять систему водоснабжения. Об этом сообщили в мэрии.

Работы идут поэтапно, начиная с самых дальних районов. В микрорайонах ОбьГЭС и Краснообска вода уже появилась. Теперь специалисты переходят к объектам Северо-Чемского жилмассива, Затулинки, а также жилмассивов Западный и Юго-Западный.

С семи утра в Новосибирске начали повышать давление в трубах, чтобы вода снова пошла в дома. Полностью восстановить обычный режим работы системы планируют к 13-14 часам.

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