Житель Новосибирской области сел пьяным за руль и лишился автомобиля

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в концентрации 1080 мкг/л. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее сибиряк уже был наказан за отказ от медицинского освидетельствования. Несмотря на это, пьяный мужчина сел за руль «Ниссана» и выехал с берега Обского водохранилища на проезжую часть.

Инспекторы ДПС остановили его в поселке Чернаково. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в концентрации 1080 мкг/л.

Суд приговорил нарушителя к одному году принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишил права управления транспортом на 2,5 года. Автомобиль конфискован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX