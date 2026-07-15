В Новосибирске стало меньше водителей, паркующихся на газонах

Комплекс «ПаркНет» выявил 38 нарушений парковки в Кировском районе Новосибирска. Фото: мэрия Новосибирска

В районах Новосибирска продолжает работать система «ПаркНет». Специальный комплекс установили на служебный автомобиль, который каждый день ездит по маршруту и следит за порядком. С помощью этой системы контролируют, чтобы водители не парковали транспорт на газонах и других зеленых зонах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Дзержинском районе с начала года из-за нарушений правил благоустройства собрали 1,2 миллиона рублей. Глава администрации района Константин Соболев сообщил, что нарушителей стало меньше, чем в прошлом году. Только за прошлую неделю зафиксировали 18 таких случаев. В Кировском районе за ту же неделю с помощью комплекса составили 38 административных дел.

Также в городе борются с брошенными машинами. В Кировском районе с начала года нашли 150 бесхозяйных автомобилей. Информация о них уже ушла в департамент транспорта мэрии Новосибирска, чтобы машины могли эвакуировать.

Система работает так: планшет в движении сам находит нарушителей, записывает время, координаты и номер машины. Затем данные отправляют в ГИБДД, чтобы найти владельца. После этого административная комиссия рассматривает материалы и назначает штраф, который приходит человеку через Госуслуги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX