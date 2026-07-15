Школы Новосибирска изменят учебные программы с сентября 2026 года

В школах Новосибирска с 1 сентября 2026 года введут оценку за поведение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Новосибирской области и других регионов страны с 1 сентября 2026 года начнутся масштабные изменения в учебном процессе. Главным новшеством станет официальная оценка за поведение, которую будут ставить ученикам с 1 по 11 класс. Ранее эту систему проверяли в пилотных регионах, а теперь она станет единой для всей страны.

В программу также добавят обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут вводить постепенно: сначала с сентября 2026 года для 5-х классов, а затем для 6-х и 7-х. На занятиях ученики будут изучать традиционные ценности и биографии известных личностей.

Изменятся и нагрузки по другим предметам. Обществознание уберут из программы 6-8-х классов, изучать его начнут только с 9-го года обучения. Все освободившиеся часы отдадут истории, чтобы дети могли глубже изучать прошлое страны. Также уменьшат количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах — вместо трех часов в неделю останется два. При этом предмет все равно будет обязательным.

Для тех, кто планирует после 9-го класса уходить в колледж или техникум, сделают экзамены проще. Таким ученикам достаточно будет сдать только русский язык и математику. Если же выпускники захотят продолжить учебу в 10-м классе, им придется сдавать стандартный набор из четырех экзаменов.

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