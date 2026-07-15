В Новосибирской области суд обязал сельсоветы оборудовать контейнерные площадки

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Колыванский районный суд Новосибирской области удовлетворил иски прокурора к администрациям сельских поселений и обязал их оборудовать на кладбищах контейнерные площадки для мусора. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Проверки прокуратуры показали, что местные власти не организовали сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.
Суд обязал сельские администрации оборудовать контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными требованиями. Срок исполнения постановления – от 6 до 8 месяцев после вступления решений в силу.
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