С 1 сентября семьи с детьми в Новосибирске получат право на ипотечные каникулы

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в законодательстве, которые поддержат семьи с детьми. Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, появится право на ипотечные каникулы. Если в семье появится второй или последующий ребенок (или будет усыновлен малыш), заемщик сможет попросить банк о льготном периоде. При этом неважно, снизился доход семьи или нет. Об этом пишет ТАСС.

Каникулы могут длиться до полутора лет. Первые шесть месяцев человек вообще не будет платить по ипотеке, а с седьмого по восемнадцатый месяц будут идти проценты, которые нужно будет закрыть позже. Важно, что правило действует и для тех, кто взял кредит до 1 сентября 2026 года.

Также с сентября вступят в силу другие меры защиты. Теперь работодателям запрещено устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть дети до 3 лет. С первого рабочего дня такие мамы станут полноценными сотрудниками со всеми гарантиями. Уволить их из-за «непрохождения испытания» теперь будет нельзя.

Кроме того, новые правила затронут участников специальной военной операции. Если в компании сокращают штат, ветераны, которые вернулись и восстановились на своих местах, получат преимущество при сохранении работы перед другими сотрудниками с такой же квалификацией.

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