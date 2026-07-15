В Новосибирской области виновник смертельного ДТП получил два года колонии

В результате аварии погибла женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье виновника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 44-летнему жителю Карасукского района, виновному в ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В январе этого года подсудимый за рулем «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» ехал из Кемерово в Новосибирск. В Болотнинском районе он выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр и столкнулся с автомобилем «Вольво» с полуприцепом. После удара «Тойоту» отбросило на встречную полосу, и он врезался в грузовик с полуприцепом.

В результате аварии погибла женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье виновника. Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему два года колонии-поселения и взыскал 1 млн рублей морального вреда в пользу дочери погибшей.

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