Жара до +31 градуса и дожди ожидаются в Новосибирской области

Жаркая погода сохранится в Новосибирской области до конца рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области на 16 и 17 июля. До конца рабочей недели в регионе ожидается довольно жаркая погода. Не обойдется и без осадков. Об этом свидетельствует информация Западно-Сибирского УГМС.

Так, в четверг днем ожидается до +31 градуса, местами дожди и грозы. Ночью температура опустится до +14…+19, в отдельных районах – до +8. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, но при грозах порывы могут достигать 14 м/с.

На 17 июля синоптики прогнозируют похолодание: ночью от +14 до +19, днем от +20 до +25, местами до +30. Ночью пройдут небольшие дожди и грозы, при грозах – умеренные осадки. Днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер усилится: 4-9 м/с, порывы ночью до 14, а днем до 16 м/с.

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