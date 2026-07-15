Новосибирцы могут оплатить маткапиталом общежитие для студентов до 25 лет

Маткапитал разрешили тратить на общежития для студентов до 25 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирской области деньгами с маткапитала могут оплатить проживание детей в общежитиях во время учебы. Главное условие: студент на дату начала обучения должен быть не старше 25 лет. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, родителям понадобятся два документа. Первый – договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков оплаты. Второй – справка из учебного заведения, подтверждающая, что ребенок действительно живет в общежитии.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал «Госуслуг», в МФЦ или в клиентской службе регионального Отделения СФР. Если заявление подается онлайн, то в течение трех рабочих дней нужно лично принести документы в отделение Социального фонда.

Распорядиться маткапиталом на эти цели разрешено не сразу: право возникает, когда ребенку, в связи с появлением которого выдали сертификат, исполнится три года. При этом средства можно направить на обучение любого ребенка в семье.

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