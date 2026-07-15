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НовостиОбщество15 июля 2026 0:56

В Новосибирской области сменился глава управления мировых судей

Александр Добряк стал временно исполняющим обязанности руководителя
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Начальник управления мировых судей Новосибирской области покинул свой пост.

Начальник управления мировых судей Новосибирской области покинул свой пост.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области осталось без руководителя. Возглавлявший ведомство Александр Артеменко ушел со своего поста. Новым временным руководителем структуры с 1 июля стал Александр Добряк. Об этом свидетельствует информация с сайта Управления.

Ранее Добряк работал заместителем начальника в этом же управлении. Губернатор Новосибирской области подписал соответствующее распоряжение 25 июня 2026 года.

Теперь Александру Добряку предстоит руководить работой ведомства, пока власти региона не утвердят постоянного начальника.

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