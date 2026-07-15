В Новосибирской области сменился глава управления мировых судей

Начальник управления мировых судей Новосибирской области покинул свой пост. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области осталось без руководителя. Возглавлявший ведомство Александр Артеменко ушел со своего поста. Новым временным руководителем структуры с 1 июля стал Александр Добряк. Об этом свидетельствует информация с сайта Управления.

Ранее Добряк работал заместителем начальника в этом же управлении. Губернатор Новосибирской области подписал соответствующее распоряжение 25 июня 2026 года.

Теперь Александру Добряку предстоит руководить работой ведомства, пока власти региона не утвердят постоянного начальника.

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