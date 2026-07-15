Восстановить утерянную трудовую книжку в Новосибирске можно за 15 дней

В Новосибирске объяснили правила восстановления трудовой книжки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцам рассказали, как восстановить утерянную или испорченную бумажную трудовую книжку. Для этого нужно пройти несколько простых шагов.

Если человек раньше работал только в одной компании, ему достаточно написать заявление в отдел кадров на своем текущем месте работы. Новый дубликат подготовят в течение 15 дней. Тем, кто сменил несколько работодателей, придется собрать подтверждающие документы. Это могут быть старые справки, трудовые договоры или копии приказов о приеме и увольнении.

Если документов на руках нет, их можно запросить у прошлых работодателей или получить выписку в Социальном фонде России. Сделать это проще всего через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении фонда. Сведения о работе после 2020 года хранятся в электронном виде, а более ранние данные при необходимости придется искать в государственных архивах.

После сбора всех справок нужно написать заявление работодателю, который внесет всю информацию в дубликат трудовой книжки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX