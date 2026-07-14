Гинеколог Близнюк: «Беременным безопасно летать на самолете на 14–28 неделях»

В это время гормональный фон уже стабилизировался. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гинеколог Елена Близнюк рассказала, что самым подходящим временем для полета на самолетах для беременных считается период с 14-й по 28-ю неделю. В это время гормональный фон уже стабилизировался, а живот еще не слишком большой. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

На ранних сроках полет может усилить токсикоз и есть угроза прерывания. На поздних — возрастает риск отеков, скачков давления, а длительное сидение ухудшает кровообращение и может спровоцировать преждевременные роды.

Близнюк посоветовала женщинам со сроком больше 28 недель брать обменную карту или справку от врача. Авиакомпании разрешают летать при одноплодной беременности до конца 36-й недели, при многоплодной — до 32-й. Для профилактики тромбоза стоит надевать компрессионные чулки, взять подушки для шеи и спины, воду и лекарства от тошноты и газов.

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