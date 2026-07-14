Четыре товара из Новосибирской области получили Знак качества

Рейтинг присвоили 56 товарам. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре товара из Новосибирской области удостоились российского Знака качества. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

Награду получили хлопья «Пассим», сметана 20% «Домик в деревне» и гречневая крупа «Пассим» — она отмечена сразу в двух позициях. Всего специалисты проверили 81 товар из региона, включая продукты и непродовольственные товары, такие как текстиль, кабель и репелленты.

Рейтинг присвоили 56 товарам, остальные участвовали в проектах без оценки. Средний балл новосибирской продукции — 3,47 из пяти.

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