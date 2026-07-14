Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в Армянске

В ведомство обратилась мать подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения 15-летнего школьника в Армянске. Об этом сообщает издание «МК в Крыму».

В ведомство пришла жалоба от матери школьника. Женщина заявила, что одноклассники долгое время травили ее сына, а в мае прошлого года ребенка с побоями положили в больницу. Бастрыкин уже обращал внимание на эту историю, но тогда уголовное дело, которое возбудили следователи, отменила прокуратура. Сейчас расследование запустили заново.

Бастрыкин дал указание руководителю крымского управления СК Владимиру Терентьеву доложить, как идет следствие и чем оно закончится. За исполнением следят в центральном аппарате ведомства.

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