Новосибирец продает копейку 1961 года за 1 миллион рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Новосибирска выставил на продажу монету за 1 миллион рублей. Объявление он разместил на популярном сайте.
Речь идет о монете номиналом 20 копеек, выпущенной в 1961 году. Продавец отметил, что она изготовлена из никеля.
Объявление разместили 12 июля, на данный момент его просмотрели 14 раз.
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