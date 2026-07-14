Новосибирец продает копейку 1961 года за 1 миллион рублей

Речь идет о монете номиналом 20 копеек. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска выставил на продажу монету за 1 миллион рублей. Объявление он разместил на популярном сайте.

Речь идет о монете номиналом 20 копеек, выпущенной в 1961 году. Продавец отметил, что она изготовлена из никеля.

Объявление разместили 12 июля, на данный момент его просмотрели 14 раз.

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