Спасатели провели 33 рейда и проинструктировали почти 600 новосибирцев

Спасатели установили 54 автономных дымовых извещателя. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирской области за неделю спасатели провели больше 30 рейдов и раздали около 600 памяток по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 6 по 12 июля сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы устроили 25 рейдов на берегах водоемов. Они проинструктировали 531 человека и вручили им 350 памяток с правилами поведения на воде.

Чтобы предотвратить пожары, спасатели установили 54 автономных дымовых извещателя в десяти семьях. Еще восемь рейдов провели по противопожарной безопасности — объяснили правила 51 человеку и выдали 252 инструкции.

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