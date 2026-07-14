Под Новосибирском до середины августа отремонтируют дорогу у Чулыма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Чулымском районе Новосибирской области идет ремонт двухкилометрового участка дороги от Чулыма до поворота на Золотую Гриву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Эту трассу построили еще в 1970-х, за это время покрытие сильно износилось, а в дожди и распутицу она становилась почти непроходимой. Сейчас работы выполнены на треть: дорожники убрали пучины и уложили щебень, скоро приступят к асфальтированию.
Завершить ремонт планируют к середине августа, на время работ здесь организовали реверсивное движение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru