Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 16:04

Под Новосибирском до середины августа отремонтируют дорогу у Чулыма

Эту трассу построили еще в 1970-х, за это время покрытие сильно износилось
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
На время работ организовали реверсивное движение.

На время работ организовали реверсивное движение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чулымском районе Новосибирской области идет ремонт двухкилометрового участка дороги от Чулыма до поворота на Золотую Гриву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эту трассу построили еще в 1970-х, за это время покрытие сильно износилось, а в дожди и распутицу она становилась почти непроходимой. Сейчас работы выполнены на треть: дорожники убрали пучины и уложили щебень, скоро приступят к асфальтированию.

Завершить ремонт планируют к середине августа, на время работ здесь организовали реверсивное движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX