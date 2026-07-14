Под Новосибирском до середины августа отремонтируют дорогу у Чулыма

На время работ организовали реверсивное движение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чулымском районе Новосибирской области идет ремонт двухкилометрового участка дороги от Чулыма до поворота на Золотую Гриву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эту трассу построили еще в 1970-х, за это время покрытие сильно износилось, а в дожди и распутицу она становилась почти непроходимой. Сейчас работы выполнены на треть: дорожники убрали пучины и уложили щебень, скоро приступят к асфальтированию.

Завершить ремонт планируют к середине августа, на время работ здесь организовали реверсивное движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX