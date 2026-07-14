Грузовик сбил мужчину за рулем велосипеда в Новосибирске

Авария произошла в 20:57. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на перекрестке улиц Ватутина и Мира фура сбила велосипедиста. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

Авария произошла в 20:57 у дома № 60. Грузовик ДАФ двигался в левом ряду и совершил наезд на велосипедиста, который объезжал пробку между рядами в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал мужчина 40–45 лет. На месте работают сотрудники ГАИ.

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