Жители Ленинского района Новосибирска останутся без света 16 июля

Причиной стали ремонтные работы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска 16 июля запланировано отключение электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

Света не будет с 9 утра до 17 вечера по нескольким адресам. В список попали переулок 3-й Амурский, улицы Прокатная и Бакинская, а также переулки Тихвинского и Станиславского.

Причиной стали ремонтные работы на трансформаторных подстанциях. В одном случае речь идет о ТП-41 на улице Тихвинской, 50, в другом — о ТП-165.

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