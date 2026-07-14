Автомобиль скорой помощи столкнулся с седаном в Новосибирске

На место аварии приехала другая скорая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГАЗель скорой помощи попала в ДТП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Как сообщили очевидцы, ГАЗель столкнулась с седаном Renault Logan. На место аварии приехала другая скорая.

В пресс-службе ГАИ по региону КП-Новосибирск сообщили, что в ДТП никто не пострадал, экипаж едет на место происшествия.

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