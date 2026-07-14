Мошенники обманывают новосибирцев при покупке дач и садовой техники

Мошенники просят перевести задаток. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области полиция предупредила жителей о новых способах мошенничества при покупке и аренде дач. Злоумышленники размещают в интернете привлекательные объявления с низкими ценами и красивыми фотографиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мошенники говорят, что находятся в другом городе, и просят перевести задаток. После получения денег связь с ними прерывается. Также аферисты предлагают услуги для дачников — уборку участка, спил деревьев или продажу садовой техники. Получив предоплату, они исчезают.

В полиции советуют не переводить деньги незнакомцам заранее, проверять документы на недвижимость и встречаться очно при заключении сделки. Там подчеркнули, что несколько минут проверки могут уберечь от обмана.

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