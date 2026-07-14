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НовостиОбщество14 июля 2026 13:53

В Новосибирской области число промтуров вырастет с 4 до 12 за год

Сейчас в проектах участвуют 60 предприятий
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
До конца года к программе присоединятся еще 20 компаний.

До конца года к программе присоединятся еще 20 компаний.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в этом году количество маршрутов промышленного туризма увеличится втрое — с четырех до двенадцати. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в проектах участвуют 60 предприятий, а в 2025 году экскурсии посетили почти 50 тысяч человек. До конца года к программе присоединятся еще 20 компаний, а к 2027 году число маршрутов планируют довести до 20, а участников — до 100.

На форуме «Дикоросы» подписали соглашение о сотрудничестве между проектным офисом по промтуризму и администрацией Бердска. В городе больше 500 заводов и фабрик, поэтому там видят большой потенциал.

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