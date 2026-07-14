В Новосибирской области число промтуров вырастет с 4 до 12 за год

До конца года к программе присоединятся еще 20 компаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в этом году количество маршрутов промышленного туризма увеличится втрое — с четырех до двенадцати. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в проектах участвуют 60 предприятий, а в 2025 году экскурсии посетили почти 50 тысяч человек. До конца года к программе присоединятся еще 20 компаний, а к 2027 году число маршрутов планируют довести до 20, а участников — до 100.

На форуме «Дикоросы» подписали соглашение о сотрудничестве между проектным офисом по промтуризму и администрацией Бердска. В городе больше 500 заводов и фабрик, поэтому там видят большой потенциал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX