В Новосибирске число преступлений снизилось на 11% за полгода

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали на 11% меньше преступлений, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на четверть — на 24,8%. Благодаря профилактике на 12 процентов уменьшилось количество правонарушений в общественных местах. Также стало меньше краж из магазинов, квартир и машин.
Полиция активно использовала систему распознавания лиц «Find Face». С ее помощью задержали 222 человека, находившихся в федеральном розыске, и еще 959 граждан за разные преступления. Кроме того, установили местонахождение 158 пропавших без вести, среди которых 74 несовершеннолетних.
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