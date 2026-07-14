Пробка длиной около 2 км образовалась на Бердском шоссе в Новосибирске

В целом в Новосибирске вечером пробки достигли 3 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пробка длиной около 2 км сковала Бердское шоссе в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Причиной могло стать ДТП. Как отмечают пользователи сервиса, недалеко от дома №9 на Дорожной улице грузовой автомобиль столкнулся с фурой.

В целом в Новосибирске вечером 14 июля пробки достигли 3 баллов. В основном заторы наблюдаются на правом берегу, включая улицу Танковую, Перевозчикова, Фабричную и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX