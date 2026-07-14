Пробка длиной около 2 км образовалась на Бердском шоссе в Новосибирске

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Пробка длиной около 2 км сковала Бердское шоссе в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.
Причиной могло стать ДТП. Как отмечают пользователи сервиса, недалеко от дома №9 на Дорожной улице грузовой автомобиль столкнулся с фурой.
В целом в Новосибирске вечером 14 июля пробки достигли 3 баллов. В основном заторы наблюдаются на правом берегу, включая улицу Танковую, Перевозчикова, Фабричную и другие.
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