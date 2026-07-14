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НовостиОбщество14 июля 2026 12:42

В Новосибирскую область с начала года приехали более 136 тысяч иностранцев

Большинство мигрантов прибыли для работы, а поток иностранных туристов вырос
Екатерина ХАЛИМОВА
Большинство мигрантов прибыли для работы, а поток иностранных туристов вырос

Большинство мигрантов прибыли для работы, а поток иностранных туристов вырос

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирскую область въехали более 136 тысяч иностранных граждан — это на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

По данным МВД, более 65% иностранцев приехали в регион с целью трудоустройства. Также среди основных причин въезда — частные поездки и учеба. При этом в 2026 году вырос туристический поток как из визовых стран дальнего зарубежья, так и из безвизовых государств.

Чаще всего в Новосибирскую область приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Из визовых стран в регион прибыли около тысячи человек — из Китая, Индии, Таиланда и Туркменистана. Впервые на работу в Сибирь приехали граждане Бангладеша и Лаоса.

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